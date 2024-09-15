Перес рассказал подробности аварии с Сайнсом на Гран-при Азербайджана

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал подробности аварии с Карлосом Сайнсом на Гран-при Азербайджана.

«Я очень расстроен из-за того, как мы оба завершили этот уикенд. Просто обидно, потому что, когда мы выходили из второго поворота, расстояние между машинами составляло один метр. А затем, через метр или два, мы столкнулись.

Я, конечно, понимаю, что Карлос пытался следовать за Шарлем [чтобы быть в слип-стриме], но я был там, понимаете? Всё произошло очень быстро, так как у него была большая скорость, и, смещаясь, он быстро задел моё переднее правое колесо.

Когда мы говорили, он, по сути, не понимал, что я там был. Больше всего обидно, что мы вышли из второго поворота с расстоянием в метр между машинами, и всё равно через пару метров столкнулись.

Карлос — последний парень, с которым я хотел бы оказаться в такой ситуации. Обидно, что мы оба испортили себе уикенд», — приводит слова Переса RacingNews365.