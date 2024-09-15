Колапинто считает, что результат в Баку доказывает правильность его нахождения в Ф-1

Новичок «Уильямса» Франко Колапинто прокомментировал своё выступление на Гран-при Азербайджана, в котором он занял восьмое место.

«Руководство «Уильямса», посадив меня в свою машину, проявило большое доверие ко мне. Это было очень сложное решение, многие его не понимали. Но я надеюсь, что доказал, что заслуживаю места в Формуле-1.

У меня очень небольшой накат на машине Формулы-1, всего два полных этапа и одна свободная практика ранее, а также несколько кругов в Абу-Даби в прошлом году. Но я считаю, что с тем небольшим пробегом, который у меня есть, оказаться в очках во второй гонке — это действительно очень хорошо. Так что нам нужно продолжать в том же духе, но это хорошее начало.

Команда отлично поработала. «Уильямс» поднялся в командном зачёте, и я очень доволен результатом. Обе машины в очках, восьмое место в Кубке конструкторов, обе машины в восьмёрке лучших. Это что-то неожиданное и удивительное для «Уильямса», команда действительно заслужила это», — приводит слова Колапинто Motorsport.