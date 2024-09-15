Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Берман: Хэмилтон обогнал меня благодаря своему опыту

Берман: Хэмилтон обогнал меня благодаря своему опыту
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Хааса» Оливер Берман прокомментировал своё выступление на Гран-при Азербайджана, в котором он занял 10-е место.

«На первом отрезке я немного сбавил темп и потерял несколько позиций. Я попал в трафик и потерял время. Вторым отрезком я вполне доволен. Тяжело, когда пытаешься обгонять, приходится сильно нагружать шины, они нагреваются, поэтому я изо всех сил старался обогнать Франко Колапинто, и в итоге Льюис Хэмилтон благодаря своему опыту обогнал меня. Я не думал, что финиширую в очковой зоне, но впереди произошёл какой-то инцидент, позволивший мне сделать это», — приводит слова Бермана пресс-служба «Хааса».

Победу на Гран-при Азербайджана одержал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Материалы по теме
Хэмилтон похвалил Бермана и Колапинто за борьбу с ним на Гран-при Азербайджана
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android