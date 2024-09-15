Хюлькенберг заявил, что гонку должны были остановить красным флагом

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался о своём выступлении на Гран-при Азербайджана, в котором он занял 11-е место.

«Честно говоря, всё прошло лучше, чем мы ожидали. Сегодня нам удалось найти определённый темп, я очень рад этому. К сожалению, на последних кругах я столкнулся с некоторыми проблемами, а авария в конце гонки застала меня врасплох. Мне кажется, там должна была выехать машина безопасности, либо даже вывешен красный флаг, поскольку на трассе произошёл настоящий завал. Вместо этого на трассе был зелёный флаг, и я потерял позиции и, к сожалению, результат. Вся трасса была покрыта мусором, и я наехал на большой обломок, который не мог разглядеть из-за впереди идущей машины. Два последних круга были сумасшедшими, но, к сожалению, не в нашу пользу», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».

Победу на Гран-при Азербайджана одержал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.