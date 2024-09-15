Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хюлькенберг заявил, что гонку должны были остановить красным флагом

Хюлькенберг заявил, что гонку должны были остановить красным флагом
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг высказался о своём выступлении на Гран-при Азербайджана, в котором он занял 11-е место.

«Честно говоря, всё прошло лучше, чем мы ожидали. Сегодня нам удалось найти определённый темп, я очень рад этому. К сожалению, на последних кругах я столкнулся с некоторыми проблемами, а авария в конце гонки застала меня врасплох. Мне кажется, там должна была выехать машина безопасности, либо даже вывешен красный флаг, поскольку на трассе произошёл настоящий завал. Вместо этого на трассе был зелёный флаг, и я потерял позиции и, к сожалению, результат. Вся трасса была покрыта мусором, и я наехал на большой обломок, который не мог разглядеть из-за впереди идущей машины. Два последних круга были сумасшедшими, но, к сожалению, не в нашу пользу», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Хааса».

Победу на Гран-при Азербайджана одержал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Материалы по теме
Перес рассказал подробности аварии с Сайнсом на Гран-при Азербайджана
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android