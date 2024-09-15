Расселл призвал к серьёзному обсуждению «непонятных» шин «Пирелли»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал своё выступление на Гран-при Азербайджана, в котором он занял третье место, а также призвал к обсуждению недостатков шин «Пирелли».

«Это была очень странная гонка. В первой половине мы были на 1,5 секунды медленнее соперников. Но последние 20 кругов я был на секунду быстрее Оскара и Шарля и на три десятых быстрее Макса, Чеко и Карлоса.

Та же трасса, тот же гонщик, та же машина — мы просто перешли с «медиума» на «хард». Честно говоря, то, что всё так сильно меняется, очень раздражает. Это касается не только «Мерседеса», это касается любой команды и каждого гонщика. В одной сессии ты быстр, в другой — нет. И меняется только одна вещь.

Думаю, что даже те люди, которые производят эти шины, не понимают, что это за шины. Нам всем снова нужно серьёзно поговорить о том, что происходит, потому что у нас 2000 человек, которые работают не покладая рук, чтобы сделать быстрейшую машину. 20 кругов у нас была машина, которая позволяла бороться за победу, 20 других кругов у нас была машина, которая не должна была быть в очках, и единственное отличие — это шины. И они недостаточно хороши, если говорить прямо», — приводит слова Расселла Race Fans.