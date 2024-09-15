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Цунода обвинил Стролла в своём сходе на Гран-при Азербайджана

Цунода обвинил Стролла в своём сходе на Гран-при Азербайджана
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Пилот «РБ» Юки Цунода прокомментировал своё короткое выступление на Гран-при Азербайджана, в котором сошёл с дистанции из-за действий пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла.

«Очень расстраивает, что такое происходит две гонки подряд. Очень короткая гонка, я лишился возможности заработать очки, что хоть и было бы непросто, но на этих уличных трассах никогда не знаешь, что произойдёт.

Конечно, старт с 12-й позиции не идеален, потому что есть большой риск что-то повредить. Нам просто нужно немного прибавить, чтобы стартовать в первой десятке. Это был ненужный манёвр с его [Стролла] стороны. Он сделал это, будто ему нечего терять. Я не знаю, чего он хотел добиться, но я не собирался уступать. Обидно, не так я хотел закончить гонку», — приводит слова Цуноды пресс-служба «РБ».

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