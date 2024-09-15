Леклер рассказал о тактических ошибках, которые стоили ему победы на Гран-при Азербайджана

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о тактических просчетах, которые стоили ему победы на Гран-при Азербайджана.

«Сегодня мы проиграли гонку из-за двух неверных решений. О первой я уже говорил ранее — это то, что я не стал бороться с Оскаром, это было моей ошибкой, потому что из-за других настроек [уровня прижимной силы] нам было сложно обгонять на прямой.

Во-вторых, мы ожидали, что сегодня будет сложно сделать андеркат, просто потому, что мы считали, что прогреть «хард» будет чрезвычайно сложно. Нам нужно разобраться, как мой отрыв растаял с шести секунд до полутора, потому мы этого не ожидали. Это очень много.

Даже на трассах, где андеркат эффективен, 4-4,5 секунд — это всё равно очень много. Я точно не знаю, почему и где мы потеряли это время, так что нам надо это проанализировать. Нужно посмотреть, то ли они быстро прогрели «хард, то ли мы потеряли где-то время.

Остановись мы на круг раньше, думаю, я бы сохранил отрыв от Оскара и не испытывал от него давления, когда прогревал свои шины. Но, опять же, всегда очень легко что-то менять после гонки. Сегодня Оскар и «Макларен» выступили лучше, чем я и «Феррари». Они заслужили победу», — приводит слова Леклера Race Fans.