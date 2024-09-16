«Такое может случиться лишь с новичками». Марко — об аварии Переса и Сайнса в Баку

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал аварию Серхио Переса и гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса на предпоследнем круге Гран-при Азербайджана.

«Совершенно не было необходимости провоцировать что-то подобное за два круга до финиша. Перес вышел из второго поворота намного лучше и, конечно, не стал отступать, а остался на своей траектории. Я даже не знаю, сколько у них двоих за плечами гонок. Такое может случиться лишь с новичками. Это стоило нам много очков, а в Сингапуре всё будет ещё сложнее», — приводит слова Марко F1-Insider.

После 17 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 59 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» обошёл долгое время лидировавший в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» и теперь опережает его на 20 очков.