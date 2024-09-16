Берман: я знал, что Хэмилтон не впечатает меня в стену

Пилот «Хааса» Оливер Берман прокомментировал свою борьбу с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Азербайджана.

«Когда ты едешь по внешней траектории, то понимаешь, что он оставит тебе пространство, и это приятное чувство. Я знал, что он не впечатает меня в стену, как это бывает в первом повороте. С некоторыми другими гонщиками я в этом не уверен. Это приятное чувство. С ним тяжело бороться, но всегда это происходит чисто», — приводит слова Бермана Motorsport.

Победу на Гран-при Азербайджана одержал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.