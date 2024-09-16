Босс «Макларена» Стелла: успех Пиастри в Баку – это на 50% заслуга Норриса

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла считает, что сдерживание Ландо Норрисом гонщика «Ред Булл» Серхио Переса это половина успеха Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана.

«Перес предпринял андеркат, и если бы не Ландо, он мог бы опередить Оскара, и тогда гонка могла бы сложиться совершенно по-другому.

Поэтому, я считаю, что сегодняшняя победа Оскара – это на 50% заслуга Ландо. И это лишь доказывает, что мы подходим к гонкам как одна команда. Перед уикендом у нас были разговоры, в которых мы обсуждали, что будем склоняться в ту или иную сторону. Но мы подходим к каждому уикенду, пытаясь добиться максимального результата для команды, и если одному гонщику нужна помощь, другой её окажет», — приводит слова Стеллы Motorsport.