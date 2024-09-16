Палоу в третий раз стал чемпионом IndyCar. Грожан и Эрикссон вне топ-10 по итогам сезона

Пилот Chip Ganassi Racing Алекс Палоу в третий раз стал чемпионом серии IndyCar. В 2021 году Палоу стал первым испанским обладателем титула, в прошлом сезоне повторил свой успех, а теперь завоевал третье чемпионство и сравнялся с Сэмом Хорнишем-младшим, блиставшим в IndyCar в 2000-х. Чаще Палоу чемпионами IndyCar становились лишь Скотт Диксон (6 раз) и Дарио Франкитти (4). В то же время абсолютным рекордсменом по числу титулов уже много лет остаётся Эй-Джей Фойт, семь раз становившийся чемпионом USAC.

В финальной гонке сезона — Big Machine Music City Grand Prix на овале «Нэшвилл Суперспидвей» — помешать Палоу стать чемпионом мог лишь Уилл Пауэр из Team Penske. Австралийцу нужно было отыграть 33 очка, однако уже на 12-м круге у него разболтались ремни безопасности. На пит-лейне механик застягнул пилота, но в гонку он вернулся с отставанием в несколько кругов. Пауэр добрался до финиша на 24-й позиции, а Палоу для чемпионства хватило 11-го места.

В гонке же сильнейшим стал пилот Andretti Global Колтон Херта, который за пять кругов до финиша обогнал Пато О’Уорда из Arrow McLaren. О’Уорд раньше других совершил последний пит-стоп, но не смог удержаться впереди. Для Херты это девятая победа в IndyCar — и первая в гонках на овалах. Кроме того, Колтон за счёт этой победы завоевал второе место по итогам сезона-2024. Третьим, позади Херты и О’УОрда, финишировал Джозеф Ньюгарден, четвёртое место занял Кайл Кирквуд, а топ-5 замкнул Скотт Макглоклин.

Music City Grand Prix, «Нэшвилл Суперспидвей» (топ-10):

1. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 206 кругов.

2. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +1,8 сек.

3. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +1,9.

4. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +4,6.

5. Скотт Макглоклин (Team Penske) +7,7.

6. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) +9,2.

7. Маркус Армстронг (Chip Ganassi Racing) +14,3.

8. Линус Лундквист (Chip Ganassi Racing) +14,6.

9. Дэвид Малукас (Meyer Shank Racing) +15,2.

10. Конор Дейли (Juncos Hollinger Racing) +1 круг.

Алекс Палоу в итоге одержал победу с преимуществом в 31 очко над Колтоном Хертой. Скотт Макглоклин удержал за собой третью позицию, а Уилл Пауэр в итоге откатился на четвёртое место турнирной таблицы. Топ-5 замкнул Патрисио О’Уорд, опередивший Скотта Диксона. Тем временем Маркус Эрикссон, который в одном из эпизодов влетел в заграждения, стал по итогам сезона 15-м, а Ромен Грожан расположился на 17-й строчке.

IndyCar. Итоги сезона-2024 (топ-10):

1. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 544 очка.

2. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 513.

3. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 505.

4. Уилл Пауэр (Team Penske) — 498.

5. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 460.

6. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 456.

7. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 420.

8. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 401.

9. Сантино Ферруччи (AJ Foyt Enterprises) — 367.

10. Александер Росси (Arrow McLaren) — 366.

…15. Маркус Эрикссон (Andretti Global) — 297.

…17. Ромен Грожан (Juncos Hollinger Racing) — 260.

Следующий сезон IndyCar стартует 2 марта 2025 года, когда состоится уличный Гран-при Сент-Питерсберга.