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Звезда НБА Джоэл Эмбиид: Оскар Пиастри – будущий чемпион Формулы-1

Звезда НБА Джоэл Эмбиид: Оскар Пиастри – будущий чемпион Формулы-1
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» и сборной США Джоэл Эмбиид отреагировал на победу австралийца Оскара Пиастри на Гран-при Азербайджана, который прошел в этот уикенд на городской трассе Баку.

«Оскар Пиастри – будущий чемпион Формулы-1», — написал Эмбиид на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Для Пиастри это вторая победа на Гран-при Формулы-1. Первую он добыл в этом году на Гран-при Венгрии.

После 17 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 59 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» обошел долгое время лидировавший в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» и теперь опережает его на 20 очков.

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