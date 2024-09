Пилот NASCAR ударом в бок на последнем круге отобрал у соперника победу в Уоткинс-глен

Пилот команды Roush Fenway Keselowski Racing Крис Бушер выиграл гонку Go Bowling at The Glen — второй заезд первого раунда плей-офф NASCAR Cup Series сезона-2024. Для Бушера это шестая победа в карьере — и ради неё в одном из поворотов он выбил соперника с траектории.

Бушер лидировал на рестарте овертайма, но в первом повороте пропустил экс-чемпиона Supercars Шейна ван Гисбергена после небольшого контакта. На финальном круге Бушер догнал соперника в эсках и в следующем повороте с помощью удара в боковую часть машины сбил его с траектории, вырвавшись вперёд.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

Ван Гисберген в концовке попытался контратаковать и чуть не потерял и второе место, однако после финиша признался, что злится на себя за ошибку, из-за которой позволил Бушеру догнать себя.

Третье место занял Карсон Хосевар, четвёртым финишировал Росс Честейн, а топ-5 замкнул Зейн Смит, а лучшим из участников плей-офф стал Чейз Бриско на шестой строчке. Хуан-Пабло Монтойя, который вышел на старт гонки NASCAR Cup Series впервые с 2014 года, занял 32-ю позицию.

NASCAR Cup Series. Go Bowling at The Glen, Уоткинс-глен (топ-10):

1. Крис Бушер (RFK Racing / «Форд») — 92 круга.

2. Шейн ван Гисберген (Kaulig Racing / «Шевроле») +0,9 сек.

3. Карсон Хосевар (Spire Motorsports / «Шевроле») +2,9.

4. Росс Честейн (Trackhouse Racing / «Шевроле») +3,3.

5. Зейн Смит (Spire Motorsports / «Шевроле») +3,7.

6. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») +3,8.

7. Майкл Макдауэлл (Front Row Motorsports / «Форд») +3,9.

8. Кори Ладжой (Spire Motorsports / «Шевроле») +4,2.

9. Райан Прис (Stewart-Haas Racing / «Форд») +4,5.

10. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +4,6.

Напомним, что на предыдущем этапе Джоуи Логано, одержав победу, гарантировал себе место во втором раунде плей-офф, в то время как остальные одиннадцать путёвок ещё свободны. В зоне вылета после гонки в Уоткинс-глен по-прежнему остаются Брэд Кезеловски, Харрисон Бёртон и Мартин Труэкс-младший, который в конце сезона завершает карьеру. А вот Чейзу Бриско удалось отыграть пять позиций и прорваться в топ-12, выбив оттуда Денни Хэмлина.

Положение в плей-офф NASCAR Cup Series:

1. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — победа в Атланте.

2. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2089 очков.

3. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 2086.

4. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2084.

5. Даниэль Суарес (Trackhouse Racing / «Шевроле») — 2079.

6. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 2073.

7. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2073.

8. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 2072.

9. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2069.

10. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2068.

11. Чейз Бриско (Stewart-Haas Racing / «Форд») — 2049.

12. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2049.

13. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2043.

14. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») — 2037.

15. Мартин Труэкс-мл. (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2035.

16. Харрисон Бёртон (Wood Brothers Racing / «Форд») — 2029.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Bass Pro Shops Night Race — пройдёт 21 сентября на шорт-треке в Бристоле. Это будет последний заезд первого раунда плей-офф — по итогам гонки будут отсеяны четверо пилотов из конца таблицы.