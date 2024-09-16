Марко рассказал, верят ли в «Ред Булл» в победу в Кубке конструкторов
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81-летний советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийский коллектив не верит в победу в Кубке конструкторов в сезоне-2024.
«Честно говоря, мы потеряли надежду. Положительным моментом является то, что Оскар Пиастри близок к Ландо Норрису по очкам и внутри «Макларена» есть интересные командные приказы. Так что ясность придёт не скоро», — приводит слова Марко издание Racingnews365.
На минувшем Гран-при Азербайджана в Баку победу одержал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, а его партнёр Ландо Норрис финишировал четвёртым. Это позволило британскому коллективу возглавить впервые за 10 лет Кубок конструкторов, сместив «Ред Булл» на второе место.
Формула-1 2024. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
15 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:58.007
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.910
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+31.328
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