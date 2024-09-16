Марко рассказал, верят ли в «Ред Булл» в победу в Кубке конструкторов

81-летний советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что австрийский коллектив не верит в победу в Кубке конструкторов в сезоне-2024.

«Честно говоря, мы потеряли надежду. Положительным моментом является то, что Оскар Пиастри близок к Ландо Норрису по очкам и внутри «Макларена» есть интересные командные приказы. Так что ясность придёт не скоро», — приводит слова Марко издание Racingnews365.

На минувшем Гран-при Азербайджана в Баку победу одержал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри, а его партнёр Ландо Норрис финишировал четвёртым. Это позволило британскому коллективу возглавить впервые за 10 лет Кубок конструкторов, сместив «Ред Булл» на второе место.