«Личный зачёт окажется под угрозой». Марко — о решении проблем «Ред Булл» и Ферстаппена

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что «Ред Булл» должен серьёзно изменить ситуацию в Остине, чтобы помочь трёхкратному чемпиону Максу Ферстаппену одержать победу в сезоне-2024.

«Хард» в Баку просто не работал у Макса, у него повысилась температура тормозов. У автомобиля есть потенциал, но настройки всё ещё очень чувствительны. В Сингапуре прогресса у нас точно никакого не будет. Нам просто нужно посмотреть, как мы пройдём эту гонку. Но «Ред Булл» действительно нужно добиться большего от Остина («Ред Булл» собирается привезти обновления в США). Иначе личный зачёт тоже окажется под угрозой», — приводит слова Хельмута издание Racingnews365.

После Гран-при Азербайджана «Ред Булл» потерял лидерство в Кубке конструкторов, пропустив на первое место британский коллектив «Макларен». В личном зачёте продолжает лидировать Ферстаппен — у него 313 очков. У Ландо Норриса — 254.

Следующий этап Формулы-1 — Гран-при Сингапура — пройдёт с 20 по 22 сентября.

Ранее Марко рассказал, верят ли в «Ред Булл» в победу в Кубке конструкторов.