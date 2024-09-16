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«Личный зачёт окажется под угрозой». Марко — о решении проблем «Ред Булл» и Ферстаппена

«Личный зачёт окажется под угрозой». Марко — о решении проблем «Ред Булл» и Ферстаппена
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что «Ред Булл» должен серьёзно изменить ситуацию в Остине, чтобы помочь трёхкратному чемпиону Максу Ферстаппену одержать победу в сезоне-2024.

«Хард» в Баку просто не работал у Макса, у него повысилась температура тормозов. У автомобиля есть потенциал, но настройки всё ещё очень чувствительны. В Сингапуре прогресса у нас точно никакого не будет. Нам просто нужно посмотреть, как мы пройдём эту гонку. Но «Ред Булл» действительно нужно добиться большего от Остина («Ред Булл» собирается привезти обновления в США). Иначе личный зачёт тоже окажется под угрозой», — приводит слова Хельмута издание Racingnews365.

После Гран-при Азербайджана «Ред Булл» потерял лидерство в Кубке конструкторов, пропустив на первое место британский коллектив «Макларен». В личном зачёте продолжает лидировать Ферстаппен — у него 313 очков. У Ландо Норриса — 254.

Формула-1 2024. Этап 17, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
15 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:32:58.007
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+10.910
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+31.328

Следующий этап Формулы-1 — Гран-при Сингапура — пройдёт с 20 по 22 сентября.

Ранее Марко рассказал, верят ли в «Ред Булл» в победу в Кубке конструкторов.

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