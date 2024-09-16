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Ферстаппен прокомментировал игнорирование режима VSC на финише гонки в Баку

Ферстаппен прокомментировал игнорирование режима VSC на финише гонки в Баку
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Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен прокомментировал своё нарушение в гонке Гран-при Азербайджана, состоявшейся на минувших выходных в Баку.

Напомним, после финиша Ферстаппен обогнал несколько машин в режиме виртуальной машины безопасности, на что обратил внимание британец Ландо Норрис из «Макларена». Стюардами было принято решение не наказывать нидерландца, он отделался предупреждением.

«К тому моменту мы уже пересекли финишную черту, гонка закончилась. Можно привести много примеров из нынешнего, прошлого сезона, когда пилоты делали то же самое. Так что я удивлён», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

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