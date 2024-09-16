За 10 этапов Ферстаппен остался без подиума столько же раз, сколько до этого с 2020 года

Журналист Формулы-1 Даниэль Валенте опубликовал статистику трёхкратного чемпиона из команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена и его финишей за пределами подиума в последних 10 гонках и в предыдущих четырёх годах.

Начиная с Гран-при Монако (восьмой этап Формулы-1 в 2024 году), Ферстаппен в 10 этапах шесть раз финишировал ниже первых трёх мест. С сезона-2020 и до конца сезона-2023 Макс за четыре года закончил гонку за пределами подиума также шесть раз.

На Гран-при Азербайджана в Баку, прошедшем в минувшие выходные, Ферстаппен приехал на пятой позиции.

Макс продолжает лидировать в личном зачёте пилотов, имея на своём счету 313 очков. У его ближайшего преследователя — британца Ландо Норриса («Макларен») — 254 очка. Норрис закончил гонку в Баку на четвёртом месте.