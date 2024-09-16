Финал RDS GP пройдёт 21-22 сентября на автодроме «Игора Драйв»

21-22 сентября на автодроме «Игора Драйв» состоится седьмой, финальный этап Гран-при Российской Дрифт Серии (RDS GP).

Артём Шабанов приедет в Санкт-Петербург уже в статусе действующего чемпиона RDS GP 2024, а вот судьба титула в командном зачёте и остальных призовых мест чемпионата решится на «Игора Драйв». В личном зачёте на звание вице-чемпиона претендуют четыре сильнейших дрифтера страны: Дамир Идиятулин, Евгений Лосев, Аркадий Цареградцев и Георгий Чивчян.

«Игора Драйв» отличают широкие асфальтовые зоны безопасности, которые дают возможность спортсменам рисковать и ставить рекорды скорости в дрифте. В 2021 году Дамир Идиятулин продемонстрировал здесь на постановке внушительные 197 км/ч, подтвердив своё реноме агрессивного мастера управляемого заноса и доказавшего, насколько трасса в Северной столице располагает к ярким и зрелищным проездам. Зрители на трибунах автодрома увидят сразу всю конфигурацию трассы RDS GP — от старта до финиша, — а непредсказуемая петербургская погода может добавить интриги в ход состязаний.

Расписание 7-го этапа Гран-при Российской Дрифт Серии»

21 сентября, суббота

9:00-9:40 — тренировки

9:40-14:10 — квалификационные заезды

14:45-15:45 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

16:00-19:00 — парные заезды ТОП-32

22 сентября, воскресенье

9:30-11:00 — тренировки

11:30-12:30 — парад пилотов и автограф-сессия

13:00-15:00 — парные заезды ТОП-16

16:30-18:50 — парные заезды ТОП-8, ТОП-4, финалы

19:00 — церемония награждения

Следить за событиями на треке можно будет как с трибун «Игора Драйв», так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.