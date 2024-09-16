Стало известно, где и когда пройдут предсезонные тесты Формулы-1 в 2025 году

Международная федерация автоспорта (ФИА) объявила, что предсезонные тесты Формулы-1 в 2025 году пройдут в Бахрейне с 26 по 28 февраля.

«С 2009 года на трассе шесть раз проводились предсезонные тесты, при этом погода была стабильной. При этом трасса обладает условиями, в которых сочетаются высокоскоростные и медленные повороты, две длинные прямые, позволяющие командам Формулы-1 проверить свои машины и собрать максимум данных перед стартом сезона», — говорится в пресс-релизе ФИА.

Сезон-2025 начнётся 14 марта в Мельбурне на Гран-при Австралии. Гран-при Бахрейна, на котором пройдут предсезонные тесты, примет этап Формулы-1 в апреле.

В 2025 году запланировано 24 этапа.