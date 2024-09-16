Оруджев объяснил, почему Леклер мог так легко пропустить Пиастри

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал борьбу за лидерство в гонке Гран-при Азербайджана между пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри и Шарлем Леклером из «Феррари».

«Думаю, Шарль не ожидал атаки Оскара. Мне кажется, что в момент, когда Оскар полез, Леклер тормозил не на пределе возможного. Не поверю, что такая разница может быть по «держаку» на торможении. Моё предположение: Шарль уже следил за резиной и тормозил с запасом — и просто не ожидал атаки Оскара», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана.