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Оруджев: в следующем году Леклер укатает Хэмилтона в квалификациях

Оруджев: в следующем году Леклер укатает Хэмилтона в квалификациях
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Известный российский гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев спрогнозировал, что семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который присоединится к «Феррари» в сезоне-2025, уступит своему будущему партнёру монегаску Шарлю Леклеру в квалификациях.

«Почему Хэмилтон проиграл Расселлу в квалификации? Я как-то уже отвечал на этот вопрос, так что повторюсь: один — молодой, другой — постарше! В следующем году Шарль укатает Льюиса — может быть, не всухую, но будет даже не близко!» — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

В минувшие выходные на Гран-при Азербайджана Леклер финишировал на втором месте, уступив австралийцу Оскару Пиастри («Макларен»).

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