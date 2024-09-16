«Глупо быть упёртым». Оруджев высказался об аварии Переса с Сайнсом

28-летний российский автогонщик Егор Оруджев высказался об аварии мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса и испанского представителя «Феррари» Карлоса Сайнса.

«На мой взгляд, больше виноват Чеко. Карлос очень плавно смещался на протяжении всей прямой до контакта. У Чеко было много места слева, а он решил ехать прямо. Оба ловили слип-стрим — доловились. На месте Сайнса я бы делал всё так же. А вот на месте Переса я бы сдвигался. Понятно, что тебя сейчас будут зажимать. Глупо быть упёртым и ехать до контакта», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Столкновение между пилотами произошло на предпоследнем круге гонки, когда после выхода из второго поворота Перес хотел произвести попытку обгона, поймав слип-стрим от Шарля Леклера, но задел заднее колесо Сайнса. Оба пилота врезались в защитное ограждение и вызвали режим виртуальной машины безопасности на трассе.