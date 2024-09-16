Экс-пилот Ф-1 Палмер назвал ответственного за аварию Сайнса и Переса

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер прокомментировал аварию испанца Карлоса Сайнса и мексиканца Серхио Переса в гонке Гран-при Азербайджана. Напомним, пилоты столкнулись за круг до финиша и были вынуждены сойти.

«Оба стремились получить слипстрим от Леклера, до третьего поворота было далеко. Сайнс постепенно смещался вслед за напарником, а Перес остался на месте. Сайнс смещался очень плавно.

Можно сказать, что здесь всё 50 на 50, но, как по мне, Перес мог воспользоваться пространством слева. Сайнс был впереди, и ему можно было смещаться. Думаю, он расстроился из-за того, что Перес остался. Видно, его руль не сдвинулся в попытке получить слипстрим от Леклера. Очевидно, Перес скажет, что Сайнс был агрессором. Но, как по мне, Чеко мог сделать больше, у него было много места», – сказал Палмер на официальном YouTube-канале Ф-1.