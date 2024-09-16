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Оруджев: Марко рекламирует апдейт «Ред Булл», но я в это не верю

Оруджев: Марко рекламирует апдейт «Ред Булл», но я в это не верю
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Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев не считает, что фаворит нынешнего сезона Формулы-1 австрийская команда «Ред Булл» сможет вернуться на лидерскую позицию после ближайшего обновления.

«Хельмут Марко очень рекламирует апдейт «Ред Булл» в Остине. Если там что-то поменяется, то шансы вновь появятся. Я в это не верю, если честно. Так что, пожалуй, да: «Макларен» — главный фаворит», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, после Гран-при Азербайджана «Ред Булл» лишился первой строчки в Кубке конструкторов, уступив её «Макларену».

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