Эксперт: в «Макларене» могут отказаться от «правила папайи»

42-летний монегасский и нидерландский автогонщик, бывший пилот Формулы-1 в команде «Минарди» Роберт Дорнбос заявил, что из-за близких результатов представителей «Макларена» в команде могут отказаться от «правила папайи».

«Макларену» больше не нужно беспокоиться о командных приказах. Разница в очках и темпе между Норрисом и Пиастри сейчас слишком мала для этого. Так что «правила папайи» им не нужны», — приводит слова Дорнбоса издание Nextgen-Auto.

На Гран-при Азербайджана, прошедшего 15 сентября, победу одержал австралиец Оскар Пиастри («Макларен»), его партнёр Ландо Норрис стартовал 15-м и приехал на четвёртой позиции.