«Многие вещи привели меня в ярость». Бриаторе — о состоянии «Альпин» до его появления

74-летний исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал о состоянии французской команды Формулы-1 «Альпин» до прихода Флавио.

«С точки зрения цифр, затрат, количества гонок — многое изменилось за это время в Формуле-1. Публика изменилась, восприятие в Соединённых Штатах изменилось, и это очень важные вещи. Но динамика внутри команд более или менее всё та же.

Когда я пришёл в «Альпин», многие вещи привели меня в ярость. Не было ни рассудка, ни мотивации. Сейчас я буду держать всех в напряжении, хотя в любом случае хуже быть и не могло бы. Однажды вечером я спустился в цех, и там работало 70-80 человек. До недавнего времени такого бы не было. Мы находимся в процессе реструктуризации», — приводит слова Бриаторе GrandPrix.

После 17 этапов в сезоне-2024 на счету «Альпин» 13 очков.