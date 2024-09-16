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«Феррари» поздравила Роберта Шварцмана с 25-летием

«Феррари» поздравила Роберта Шварцмана с 25-летием
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Команда Формулы-1 поздравила в социальных сетях своего резервного пилота Роберта Шварцмана, сегодня, 16 сентября, отметившего 25-летие.

«25 сегодня! Наилучшие пожелания нашему резервному пилоту Робу Шварцману», — говорится в сообщении.

Роберт Шварцман является чемпионом Формулы-3 в сезоне-2019. В своём дебютном сезоне в Формуле-2 Шварцман занял четвёртое место, однако уже в следующем году стал вторым, уступив в личном зачёте только австралийцу Оскару Пиастри.

В нынешнем сезоне Шварцман представляет «Феррари» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), выступая вместе с поляком Робертом Кубицей и китайцем Йе Йефеем. В сентябре экипаж стал победителем этапа серии в Остине (США).

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