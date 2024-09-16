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«Я пытался нанять Сайнса и Ньюи». Бриаторе — о целях «Альпин» в сезоне-2025

«Я пытался нанять Сайнса и Ньюи». Бриаторе — о целях «Альпин» в сезоне-2025
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал, какие ожидания у него от работы во французском коллективе «Альпин».

«Я всегда выигрывал чемпионаты с бюджетом на 30% меньшим, чем у конкурентов, и я не забыл эту волшебную формулу успеха. У нас уже есть хорошие, быстрые гонщики. Я не покупаю [сильнейших] пилотов — а всегда взращиваю их сам.

Именно я дал дорогу Михаэлю Шумахеру и Фернандо Алонсо, а это не совсем два неудачника (улыбается). Думаю и надеюсь, что Дуэн сможет дать нам гарантии в 2025 году. Я пытался нанять и Карлоса Сайнса, и Эдриана Ньюи, но наши переговоры не увенчались успехом, однако я больше сосредотачиваюсь на командной работе», — приводит слова Бриаторе GrandPrix.

Ранее Бриаторе рассказал, что привело его в ужас, когда он пришёл в «Альпин».

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