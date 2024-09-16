В Ford назвали характеристики самого быстрого и мощного серийного Mustang

Компания Ford официально раскрыла технические характеристики Mustang GTD, самой быстрой и мощной серийной версии Ford Mustang в истории. Официально машина была представлена ещё в июне, в дни «24 часов Ле-Мана», однако тогда создатели не называли точных цифр.

Ещё в июне стало известно, что в движение автомобиль приводится 5,2-литровым двигателем V8 Predator, базовая мощность которого 770 лошадиных сил. Теперь же в Ford рассказали, что для Mustang GTD двигатель форсировали до 815 л. с. Максимальная скорость этой машины, по словам создателей, составляет 325 км/ч.

Двигатель Ford Mustang GTD Фото: Ford

Отмечается также, что Ford Mustang GTD обладает активной аэродинамикой — в том числе системой снижения лобового сопротивления (DRS), схожей по принципу работы с той, что используется в Формуле-1.

Напомним, в Ford активно тестируют эту модель на «Северной петле» «Нюрбургринга» — в будущем компания намерена впервые в своей истории проехать круг по «Нордшляйфе» быстрее чем за семь минут.