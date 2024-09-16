Известный обозреватель Ф-1: Колапинто — кандидат на место в «Кик-Заубере»

Известный обозреватель Формулы-1, журналист швейцарской газеты Blick Роджер Бенуа назвал молодых пилотов, которые поспорят за свободное место в «Кик-Заубере» на следующий год.

«Франко Колапинто и Габриэлу Бортолето предстоит сражение за второе место в «Ауди»/«Кик-Заубере». Если только «Ред Булл» в сентябре не отпустит Лиама Лоусона», — приводит слова Бенуа Grand Prix.

Напомним, Франко Колапинто заменил в составе «Уильямса» Логана Сарджента. На Гран-при Италии в Монце он занял 12-е место, а на Гран-при Азербайджана в Баку финишировал восьмым, заработав четыре очка.

Победу на Гран-при Азербайджана одержал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.