Хэмилтон рассказал о своём странном способе пилотирования в Баку

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как вынужден был управлять своей машиной на прошедшем в выходные Гран-при Азербайджана. По словам экс-чемпиона, это был самый странный опыт пилотирования в его карьере.

«В этой гонке у меня был, пожалуй, худший баланс за всё время, один из худших. По сути, у меня было много держака спереди и ничего — сзади. Мне приходилось постоянно дёргать руль, чтобы срывать сцепление с передней оси и проскальзывать ею в каждом повороте. Это самый чудной способ пилотирования», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Победу на Гран-при Азербайджана одержал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.