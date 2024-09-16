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Хэмилтон рассказал о своём странном способе пилотирования в Баку

Хэмилтон рассказал о своём странном способе пилотирования в Баку
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как вынужден был управлять своей машиной на прошедшем в выходные Гран-при Азербайджана. По словам экс-чемпиона, это был самый странный опыт пилотирования в его карьере.

«В этой гонке у меня был, пожалуй, худший баланс за всё время, один из худших. По сути, у меня было много держака спереди и ничего — сзади. Мне приходилось постоянно дёргать руль, чтобы срывать сцепление с передней оси и проскальзывать ею в каждом повороте. Это самый чудной способ пилотирования», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Победу на Гран-при Азербайджана одержал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

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