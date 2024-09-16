Фернандо Алонсо рассказал о тайной встрече с Эдрианом Ньюи в Монако

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо рассказал, что у него была тайная встреча с Эдрианом Ньюи во время исторического Гран-при Монако 2024 года, в ходе которой он попытался уговорить легендарного конструктора перейти в «Астон Мартин».

«Я ему писал, потому что, как и все, хотел с ним поработать. И мы виделись на Гран-при Монако, где он также участвовал на той неделе. Мы проболтали полчаса. Мы все пытались убедить его.

Думаю, в конечном счёте Лоуренс [Стролл] и его видение нового кампуса и того, что «Астон Мартин» хочет в будущем работать с «Хондой», вероятно, были ключевыми факторами [решения Ньюи]», — приводит слова Алонсо Total-Motorsport.

«Астон Мартин» объявил о заключении контракта с Ньюи 10 сентября. Специалист приступит к выполнению рабочих обязанностей с 1 марта 2025 года. Сейчас Эдриан является сотрудником «Ред Булл».

Ранее в пресс-релизе австрийского гоночного коллектива сообщалось, что до своего ухода Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17, который в итоге был представлен в середине июля.