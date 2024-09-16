Пилот врезался в толпу зрителей на автошоу в Италии

Во время парада участников в рамках Туринского автошоу в Италии водитель раллийной Lancia 037 не справился с управлением и врезался в стоявшую вдоль дороги толпу зрителей. По сообщению издания Motor1, которое ссылается на MSN, в результате инцидента никто не погиб, но пострадали 12 человек, и шестеро из них доставлены в больницу. Видео инцидента в социальных сетях опубликовал один из очевидцев.

На данный момент личность водителя Lancia не установлена, обстоятельства происшествия изучает полиция Италии. Также не сообщается, в каком состоянии после произошедшего находится автомобиль.

Lancia 037 — это последний в истории заднеприводный автомобиль, выигравший чемпионат мира по ралли WRC. На этой машине выступали в том числее Маркку Ален, Вальтер Рёрль, Хенри Тойвонен, она выходила на старт этапов WRC вплоть до 1986 года.