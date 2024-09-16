Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилот врезался в толпу зрителей на автошоу в Италии

Пилот врезался в толпу зрителей на автошоу в Италии
Аудио-версия:
Комментарии

Во время парада участников в рамках Туринского автошоу в Италии водитель раллийной Lancia 037 не справился с управлением и врезался в стоявшую вдоль дороги толпу зрителей. По сообщению издания Motor1, которое ссылается на MSN, в результате инцидента никто не погиб, но пострадали 12 человек, и шестеро из них доставлены в больницу. Видео инцидента в социальных сетях опубликовал один из очевидцев.

На данный момент личность водителя Lancia не установлена, обстоятельства происшествия изучает полиция Италии. Также не сообщается, в каком состоянии после произошедшего находится автомобиль.

Lancia 037 — это последний в истории заднеприводный автомобиль, выигравший чемпионат мира по ралли WRC. На этой машине выступали в том числее Маркку Ален, Вальтер Рёрль, Хенри Тойвонен, она выходила на старт этапов WRC вплоть до 1986 года.

Материалы по теме
Фото
Создатели рестомода раллийной Lancia представили проект для гонок на Пайкс-пик
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android