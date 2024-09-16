Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко намекнул на скорое решение по окончательному составу «РБ»

Марко намекнул на скорое решение по окончательному составу «РБ»
Аудио-версия:
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко намекнул, что окончательное решение о составе «РБ» на следующий год будет объявлено во время уикенда Гран-при Сингапура.

«У нас есть мысль на этот счёт. Просто подождите до Сингапура, и тогда у нас будет ясная картина. Там увидим, что будет», — приводит слова Марко GP Blog.

Ранее Марко подтвердил, что Лиам Лоусон в любом случае будет боевым пилотом одной из машин концерна «Ред Булл» в следующем году, но не уточнил, будет ли он выступать за «РБ» или за «Ред Булл Рэйсинг».

Нынешними пилотами «РБ» являются Юки Цунода и Даниэль Риккардо.

После 17 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 59 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» обошел долгое время лидировавший в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» и теперь опережает его на 20 очков.

Материалы по теме
Риккардо ответил на вопрос по поводу возможного давления со стороны Марко
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android