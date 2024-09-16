Марко намекнул на скорое решение по окончательному составу «РБ»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко намекнул, что окончательное решение о составе «РБ» на следующий год будет объявлено во время уикенда Гран-при Сингапура.

«У нас есть мысль на этот счёт. Просто подождите до Сингапура, и тогда у нас будет ясная картина. Там увидим, что будет», — приводит слова Марко GP Blog.

Ранее Марко подтвердил, что Лиам Лоусон в любом случае будет боевым пилотом одной из машин концерна «Ред Булл» в следующем году, но не уточнил, будет ли он выступать за «РБ» или за «Ред Булл Рэйсинг».

Нынешними пилотами «РБ» являются Юки Цунода и Даниэль Риккардо.

После 17 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 59 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» обошел долгое время лидировавший в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» и теперь опережает его на 20 очков.