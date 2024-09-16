Хорнер раскрыл момент, когда начались проблемы «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, с какого момента у австрийской команды начались проблемы, которые в итоге привели к тому, что они потеряли лидерство в командном зачёте.

«Мы проследили историю изменений в машине, и оказалось, что первая ошибка была допущена при обновлении днища в Барселоне в 2023 году. С этого же Гран-при начались проблемы у Чеко. Мы просто не обратили на это серьёзного внимания, потому что Макс продолжал побеждать», — приводит слова Хорнера Auto Motor und Sport.

После 17 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 59 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» обошел долгое время лидировавший в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» и теперь опережает его на 20 очков.