Норрис заявил, что «Феррари» опаснее «Ред Булл» в борьбе за Кубок конструкторов

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает «Феррари» более опасным соперником в борьбе за Кубок конструкторов, чем «Ред Булл».

«Перед этими тремя этапами — в Монце, в Баку и в Сингапуре — мы знали, что нашим главным соперником будет «Феррари». В последнее время они были нашими самыми сильными соперниками… Карлос и Шарль — это два парня, которые хорошо выступали и оказывали на нас давление.

Они выступают хорошо и кажутся нашими ближайшими конкурентами на данный момент. Так что с точки зрения Кубка конструкторов мы больше беспокоимся о «Феррари», чем о «Ред Булл», — приводит слова британца Sky Sports.

Победу на Гран-при Азербайджана одержал австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Второе место занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Замкнул тройку сильнейших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

После 17 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 59 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» обошел долгое время лидировавший в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» и теперь опережает его на 20 очков.