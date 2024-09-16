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«Это показывает, насколько хорош Ньюи». Уиндзор — о проблемах Ферстаппена

«Это показывает, насколько хорош Ньюи». Уиндзор — о проблемах Ферстаппена
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Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор предполагает, что нынешний кризис «Ред Булл» и Макса Ферстаппена отчасти связан с отходом от дел Эдриана Ньюи.

«Странно видеть, что у Макса сейчас такие плохие результаты. Он настолько неконкурентоспособен по сравнению со своими основными соперниками.

Если посмотреть на ситуацию с большого расстояния, можно сказать: «Ух ты! С тех пор как появились новости об уходе Ньюи, «Ред Булл», похоже, рухнул». Ну, это легко сказать. Я только что это сказал, но да, я думаю, это подчёркивает, насколько хорош был Ньюи с точки зрения настройки машины. Возможно, он хорошо знает, какие настройки нужны Максу. Он очень хорош в этом. Он также действительно хороший гоночный инженер, и, похоже, именно этого сейчас не хватает «Ред Булл», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.

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