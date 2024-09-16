Хорнер: у «Макларена» болит голова из-за Пиастри

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что у «Макларена» болит голова из-за успешных выступлений Оскара Пиастри, так как коллективу из Уокинга приходится постоянно изменять подход к применению командной тактики.

«Обычно такие вопросы решаются за закрытыми дверями. И я не уверен, каковы эти правила на самом деле. Кажется, всё ещё существует путаница.

Думаю, что у «Макларена» болит голова из-за Пиастри, потому что он выигрывает гонки и делает очень хорошую работу. Когда к нам пришёл Даниэль Риккардо, он должен был стать вторым номером после Себастьяна Феттеля, и в том году он выиграл три гонки, а Себастьян — ни одной.

Иногда это причиняет вам большую головную боль. Конечно, они брали Оскара, ожидая, как «Мерседес» с Джорджем [Расселлом] и «Феррари» с Карлосом [Сайнсом], что у вас есть основной гонщик и второй номер. Но когда второй пилот начинает опережать первого, вот тогда у вас, как правило, начинает болеть голова.

Разные команды действуют по-разному. Когда у вас есть такой актив, как Макс Ферстаппен, вы не делаете его гонщиком номер два. Норрису платят в пять раз больше, чем Оскару, поэтому я бы предположил, что он будет их первым номером. Путаница возникает, когда вы с самого начала не объявляете открыто о своих планах», — приводит слова Хорнера Crash.