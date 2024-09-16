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Ферстаппен рассказал, считает ли Пиастри претендентом на титул

Ферстаппен рассказал, считает ли Пиастри претендентом на титул
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, считает ли победителя Гран-при Азербайджана Оскара Пиастри претендентом на титул в сезоне-2024.

«Отрыв от Пиастри всё ещё приличный. Так что, конечно, на данный момент мой соперник только Ландо.

Конечно, я бы хотел увеличить отрыв в Баку. Но я всё равно рад, что всё прошло хотя бы так. Думаю, если мы сделаем всё, что можем, «Макларену» нужно будет идеально провести остаток сезона [чтобы выиграть чемпионат в личном зачёте]», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.

После 17 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 59 очков. В Кубке конструкторов «Макларен» обошёл долгое время лидировавший в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» и теперь опережает его на 20 очков.

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