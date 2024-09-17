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«Звучит приятно». Чемпион IndyCar Палоу — о сравнении с Марио Андретти

«Звучит приятно». Чемпион IndyCar Палоу — о сравнении с Марио Андретти
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Завоевавший в этот уикенд третий чемпионский титул в IndyCar пилот Chip Ganassi Racing Алекс Палоу высказался о возможности сравняться по достижениям в североамериканской серии с легендарным Марио Андретти.

«Было бы хорошо побить рекорды в IndyCar. Нам удалось выиграть три чемпионата за пять лет, и наша команда может бороться за титул в каждом сезоне. Да, наша цель — выиграть «Инди-500» и продолжить завоёвывать титулы.

Сравняться по титулам с Марио Андретти? Звучит приятно. А ещё было бы неплохо сравняться с нашим менеджером команды Дарио Франкитти (тоже четырёхкратный чемпион IndyCar. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Палоу испанское издание Marca.

Ранее Алекс Палоу опроверг слухи о его потенциальном переходе в команду Формулы-1 «Ауди».

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