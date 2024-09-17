«Мы даже не слышим его по радио». Вильнёв считает, что Ферстаппен перестал бороться

53-летний канадский автогонщик, являющийся чемпионом серии IndyCar и Формулы-1, Жак Вильнёв сказал, что трёхкратный нидерландский чемпион из «Ред Булл» Макс Ферстаппен находится в подавленном состоянии и перестал бороться в гонках.

«Макс в последних нескольких гонках выглядит и звучит очень подавленно, как будто он даже перестал показывать свою фирменную задиристость в гонке. Он не так уж и упорно борется. Даже по радио мы его едва слышим, так что что-то изменилось.

Как будто он знает, что довольно давно не побеждал, он знает, что машина едет не так, как он хочет. Теперь его товарищ по команде оказался намного быстрее его. Это очень странная ситуация», — приводит слова Вильнёва издание Racingnews365.

На Гран-при Азербайджана Ферстаппен впервые в сезоне-2024 уступил своему напарнику Серхио Пересу в квалификации. Макс стартовал на шестой позиции и благодаря аварии Переса и Сайнса закончил гонку на пятом месте.

Ферстаппен остаётся лидером личного зачёта, имея на счету 313 очков. У преследующего его пилота «Макларена» Ландо Норриса — 254. Норрис стартовал на 15-й позиции и финишировал четвёртым.