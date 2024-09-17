El Heraldo: отец Серхио Переса был госпитализирован в предынфарктном состоянии

65-летний Антонио Перес Гарибай, являющийся отцом 34-летнего мексиканского пилота Формулы-1 из команды «Ред Булл» Серхио Переса, был госпитализирован в воскресенье после Гран-при Азербайджана в предынфарктном состоянии, сообщает мексиканское издание El Heraldo.

«Антонио Перес был найден без сознания в своём доме в Мехико и службами экстренной помощи был успешно доставлен в больницу в предынфарктном состоянии. Врачи сообщают, что он испытал сильный стресс, вызванный переживаниями во время гонки в Баку [Гран-при Азербайджана]. На данный момент Гарибай чувствует себя хорошо, хотя точный статус его госпитализации не сообщается», — говорится в статье издания.

Многие предполагают, что отцу Серхио стало плохо в конце гонки, когда на предпоследнем круге мексиканец столкнулся с испанским пилотом «Феррари» Карлосом Сайнсом, после чего оба пилота сошли. На 17-м этапе в Баку Перес впервые в сезоне выиграл квалификацию у своего напарника Макса Ферстаппена и в гонке претендовал на подиум.