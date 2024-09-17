«Я был бы счастлив». Риккардо ответил, чем бы занялся, если бы не реализовался в Ф-1

Пилот «РБ» австралиец Даниэль Риккардо ответил, чему посвятил бы себя в том случае, если бы у него не состоялась карьера в автоспорте.

«Мои увлечения? Сёрфинг, но я бы не сказал, что очень хорош. Доска — это, вероятно, моя слабость. Я хорош на колёсах и в видах спорта с мячом, у меня хорошая координация. Хотя я бы предпочёл сёрфингу горный велосипед.

Я люблю находиться на природе, люблю экстремальные виды спорта, и поэтому горный велосипед и сёрфинг – моё представление о хорошем отпуске. Я не сказал, что хотел бы стать профессионалом, но если бы я мог заниматься этим каждый день, то был бы счастлив», — приводит слова Риккардо издание Daily Mail Australia.