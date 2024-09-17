«Они выжали из шин все соки и не ошиблись». Ваулз — о результате «Уильямса» в Баку

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз подвёл итоги выступления коллектива на Гран-при Азербайджана, в котором пилоты команды Александер Албон и Франко Колапинто принесли команде 10 очков.

«Нелегко провести в Баку гонку с одним пит-стопом, когда пилоты выжали из шин все соки и не совершили ни единой ошибки. И Алекс, и Франко провели превосходную работу. Далее в Сингапуре, надеюсь, мы закрепим свой успех. В этом сезоне у нас ещё много возможностей. Я рад, что теперь мы стабильно проходим в третий сегмент, и это не случайность.

В Баку мы применяли два разных подхода, чтобы опередить Фернандо [Алонсо]. Но он очень умный гонщик, и у них была лучше ситуация с деградацией шин. Но наш темп был очень хорошим», — приводит слова Ваулза издание Racefans.

На Гран-при Азербайджана Албон и Колапинто финишировали на седьмом и восьмом месте.