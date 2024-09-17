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Голландский журналист: Лоусон может заменить Риккардо уже на Гран-при Сингапура

Голландский журналист: Лоусон может заменить Риккардо уже на Гран-при Сингапура
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После 17-го этапа Формулы-1 — Гран-при Азербайджана — голландский журналист Рик Винкельман заявил, что 22-летний новозеландский гонщик Лиам Лоусон может заменить австралийца Даниэля Риккардо в составе «РБ» на следующем этапе в Сингапуре.

«Я понял от нескольких людей, что Лиам Лоусон определённо будет пилотировать в Сингапуре. По всей видимости, в контракте Лоусона с «Ред Булл» указано, что он должен проехать не менее пяти Гран-при в этом году», — приводит слова Винкельмана издание Nextgen-Auto.

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко намекнул, что окончательное решение о составе «РБ» на следующий год будет объявлено во время уикенда Гран-при Сингапура.

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