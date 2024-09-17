В Lotus представили футуристичный концепт умного автомобиля. У него 1000 л. с.

Компания Lotus представила футуристичный концепт-кар Theory 1 — первый автомобиль линейки The Lotus Theory, которая станет отражением нового подхода марки к дизайну машин и их взаимодействию с водителем.

Lotus Theory 1 Фото: Lotus

В основе концецпии, по словам Lotus, лежит умный и интуитивно понятный интерфейс, яркий дизайн, а также аналоговый подход к использованию технологий. Сочетая эти принципы, сказано в пресс-релизе, компания намерена упростить и вместе с этим улучшить современный автомобиль.

Lotus Theory 1 Фото: Lotus

У Lotus Theory 1 три посадочных места: водительское кресло расположено посередине, а позади него — два сиденья для пассажиров. Сообщается, что благодаря уникальной технологии звуки в салоне будут проигрываться для каждого человека в машине отдельно, а сиденья и руль будут интерактивными и с помощью вибрации смогут дополнительно оповещать водителя о ситуации на дороге.

Водительское кресло Lotus Theory 1 Фото: Lotus

Мощность электрического концепт-кара заявлена на уровне 1000 лошадиных сил. До 100 км/ч Lotus Theory 1 разгоняется меньше чем за 2,5 секунды, а максимальная скорость машины составляет 320 км/ч.