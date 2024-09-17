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Вольф: доминирование «Ред Булл» рухнуло, но эту команду нельзя списывать со счетов

Вольф: доминирование «Ред Булл» рухнуло, но эту команду нельзя списывать со счетов
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о спаде фаворитов сезона австрийской команды «Ред Булл».

«В начале сезона можно было предположить, что это будет ещё один лёгкий чемпионат для Ферстаппена и «Ред Булл». Доминирование рухнуло. Но их никогда нельзя списывать со счетов. До лета они были одной из быстрейших команд. Сейчас они, вероятно, третьи или четвёртые», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.

Напомним, после 17 этапов «Ред Булл» занимает второе место в Кубке конструкторов, уступив лидерство «Макларену».

Ранее чемпион мира канадец Жак Вильнёв критично высказался о Максе Ферстаппене.

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