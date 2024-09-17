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Источник: «Ред Булл» активировал опцию в контракте Лоусона, гарантировав место в 2025 году

Источник: «Ред Булл» активировал опцию в контракте Лоусона, гарантировав место в 2025 году
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Издание Formu1a.uno сообщило, что «Ред Булл» активировал опцию в контракте новозеландского гонщика Лиама Лоусона, которая гарантирует ему место в сезоне-2025.

«Из источников стало известно, что «все варианты» рассматриваются и будут обсуждаться в Сингапуре руководством „Ред Булл“ и „РБ“, прежде чем будет сделано окончательное объявление», — говорится в статье издания.

Ранее сообщалось, что в сентябре у Лоусона подходил крайний срок действия контракта с «Ред Булл», по которому ему либо гарантируется место в команде Формулы-1, либо он становится свободным агентом.

Лоусон является резервным гонщиком «РБ» и «Ред Булл». В сезоне-2023 он заменял сломавшего руку Даниэля Риккардо в пяти этапах Формулы-1.

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