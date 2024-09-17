«Уильямс» открыт к переговорам с «Кик-Заубером» о Колапинто

Команда Формулы-1 «Уильямс» готова к переговорам с «Кик-Заубером» о возможном переходе своего пилота аргентинца Франко Колапинто в 2025 году. Об этом заявил глава коллектива Джеймс Ваулз.

«За две гонки он показал миру, что достоин места в Формуле-1. А я всегда был убеждён, что хорошим гонщикам нужно давать выступать. Итак, посмотрим, сможем ли мы сработаться с «Ауди» в подобных обстоятельствах. Это то, что я учитываю, если говорить о следующем годе», — приводит слова Ваулза издание Motorsport.

Напомним, 21-летний Колапинто начал нынешний сезон в Формуле-2, однако после летнего перерыва «Уильямс» утвердил его в качестве замены американца Логана Сарджента на последние девять гонок чемпионата.