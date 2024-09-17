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Гуаньюй Чжоу выступит на Гран-при Сингапура в шлеме со своим котом

Гуаньюй Чжоу выступит на Гран-при Сингапура в шлеме со своим котом
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Пилот «Кик-Заубера» китаец Гуаньюй Чжоу опубликовал в социальных сетях фотографии шлема, в котором он выступит на предстоящем Гран-при Сингапура.

Шлем оформлен в серебряный и зелёный цвета. Забавным элементом стало изображение кота Чжоу.

Фото: из личного архива Гуаньюя Чжоу

Фото: из личного архива Гуаньюя Чжоу

Фото: из личного архива Гуаньюя Чжоу

Фото: из личного архива Гуаньюя Чжоу

Напомним, Гран-при Сингапура пройдёт с 20 по 22 сентября. Действующим победителем этапа является пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший.

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