Гуаньюй Чжоу выступит на Гран-при Сингапура в шлеме со своим котом
Пилот «Кик-Заубера» китаец Гуаньюй Чжоу опубликовал в социальных сетях фотографии шлема, в котором он выступит на предстоящем Гран-при Сингапура.
Шлем оформлен в серебряный и зелёный цвета. Забавным элементом стало изображение кота Чжоу.
Фото: из личного архива Гуаньюя Чжоу
Фото: из личного архива Гуаньюя Чжоу
Фото: из личного архива Гуаньюя Чжоу
Фото: из личного архива Гуаньюя Чжоу
Напомним, Гран-при Сингапура пройдёт с 20 по 22 сентября. Действующим победителем этапа является пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс-младший.
Комментарии